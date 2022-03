PRF faz doação de 50 pistolas para a Guarda Municipal de Jequié

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na manhã de da última segunda-feira (21), a doação de armas e munições, para a Guarda Municipal de Jequié/BA. A doação foi realizada, em Salvador, na Sede da Superintendência da PRF na Bahia, com a presença do Secretário de Governo de Jequié/BA, Hassan Andrade Losse; do Superintendente Executivo da PRF/BA, Antonio Sergio Mello Freitas; do chefe da Delegacia da PRF em Jequié/BA, Florentino Andrade Melo Junior; do Chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da delegacia da PRF em Jequié/Ba, Daniel Almeida Lima, e demais participantes.

Foram doados à Guarda Municipal de Jequié/BA 50 (cinquenta) Pistolas da marca Taurus, modelo PT100, 150 (cento e cinquenta) carregadores e 5.000 (cinco mil) munições, tipo calibre .40 – S&W EXPO 155 GR – CBC – GOLD HEX. Os itens entregues serão utilizados na execução das atividades do órgão. A doação dos bens objetiva intensificar a aproximação institucional entre os órgãos e apoiar a manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio e do meio ambiente, com equipamentos que promovam a prevenção e a repressão aos crimes. Informações: PRF

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários