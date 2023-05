PRF finaliza mais uma etapa da Operação Duas Rodas na BR 116

Polícia Rodoviária Federal na Bahia realizou mais uma operação com o objetivo de fiscalizar motocicletas e veículos similares. A ação ocorreu entre os dias 16 a 18 de maio, com intervenções específicas nos trechos sob jurisdição do município de Vitória da Conquista, na Bahia.

Essas operações são frequentemente realizadas nas rodovias e estradas federais da Bahia, visando evitar acidentes, preservar vidas, coibir infrações de trânsito, combater atividades ilícitas e assegurar a segurança viária no trecho fiscalizado, sobretudo em situações envolvendo veículos de duas rodas.

O número de acidentes, feridos com gravidade e mortes envolvendo motocicletas nas rodovias federais é alarmante.

Além de, em geral, possuir uma gravidade maior, os acidentes envolvendo motocicletas, ciclomotores e similares representam uma parcela significativa do total de acidentes nas rodovias e estradas federais que cruzam a Bahia. Muitos desses acidentes ocorrem por imprudência ou até mesmo imperícia do condutor. O número de motociclistas flagrados dirigindo sem habilitação ou sem usar o capacete é determinante na quantidade e gravidade dos acidentes envolvendo veículos de duas rodas.

Durante os três dias de operação, 314 veículos foram fiscalizados e 460 pessoas foram consultadas nos sistemas informatizados. No total, 128 veículos foram recolhidos por apresentarem irregularidade impossível de ser sanada no local ou por comprometer a segurança dos usuários da rodovia. A soma de autuações emitidas no período alcançou 360 multas.

Dentre as principais infrações flagradas estão a de conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar capacete de segurança, dirigir sem possuir habilitação e transitar com o veículo em mau estado de conservação, como pneus ‘carecas’ e sistema de iluminação defeituoso ou inoperante, além da falta de uso de equipamentos obrigatório. Ressalta-se que no decorrer das atividades um homem foi preso e um veículo foi recuperado. Informações e Foto: PRF

