PRF Flagra caminhoneiro na BR 116 em Jequié transitando com veículo adulterado

No combate às fraudes veiculares, policiais rodoviários federais durante fiscalização na Br 116 prenderam um motorista que transitava na BR 116 com caminhão baú adulterado. A ação aconteceu nesta quarta-feira (20), em trecho do município de Jequié, no sudoeste baiano.

A ocorrência foi registrada às 14h00 durante fiscalização pelos policiais na altura do quilômetro 677, quando a equipe deu ordem de parada ao caminhão M.Benz/ Atego, com placas de Belo Horizonte (MG).

Inicialmente, foram solicitados os documentos do veículo e do motorista para consulta nos sistemas da PRF. Durante a fiscalização no caminhão, os agentes encontraram fortes indícios de adulterações nos elementos identificadores (remarcação do chassi e motor), configurando o crime previsto no art. 311 do Código Penal (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor). Informações e Foto: PRF

