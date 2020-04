PRF flagra condutor realizando transporte irregular de passageiros em compartimento de carga

Policiais rodoviários federais flagraram um veículo FIAT/Fiorino com diversas irregularidades de trânsito. A ação foi registrada no final da tarde desta segunda-feira (06), durante fiscalização preventiva da PRF no KM 219 da BR 101, trecho do município de Cruz das Almas (BA).

Os agentes federais realizavam fiscalização no trecho, quando perceberam o condutor de um Fiorino estacionar no acostamento da via ao notar a presença da viatura policial. Ele não acionou a sinalização de emergência, o que gerou a suspeita da equipe.

Durante os procedimentos de abordagem, a equipe flagrou diversas irregularidades no veículo. O condutor e passageiro não utilizavam cinto de segurança, além de apresentarem desconforto e nervosismo com a presença da equipe.

Posteriormente, os agentes federais decidiram aprofundar a fiscalização na Fiorino e solicitaram que fosse aberto o baú, quando foi encontrando em seu interior três pessoas embarcadas.

Diante das infrações de trânsito apresentadas, os PRFs emitiram as notificações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quais sejam artigo 167, inciso VII do art. 181 e mais o inciso II, do art. 230 todos amparados na Lei 9.503/97: informações e Foto: PRF

