PRF flagra condutor sem capacete transitando com motocicleta adulterada na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma motocicleta com sinais de adulteração em seus elementos identificadores. O caso aconteceu na tarde de sábado (03), no Km 227 da BR 101, em Cruz das Almas (BA). Tudo começou quando a equipe que fazia a fiscalização preventiva de acidentes e visualizou o condutor de uma motocicleta Honda/CG 150 Titan transitando sem capacete.

Diante do flagrante de iminente perigo e das infrações de trânsito registradas, os PRFs interceptaram o veículo para uma fiscalização detalhada. Diante das circunstâncias, a equipe realizou uma verificação minuciosa e constatou indícios de adulteração em alguns elementos identificadores do veículo como o lixamento da numeração do motor e supressão de caracteres do chassi. O condutor de 29 anos foi preso e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Cruz das Almas pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311), previsto no Código Penal Brasileiro.

