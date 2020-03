PRF frustra tentativa de assalto a veículo e família segue viagem em segurança

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) frustrou uma tentativa de assalto e recuperou um veículo roubado durante fiscalização realizada no sul do estado. A ação foi iniciada por volta das 21 h, quando a equipe visualizou, no KM 374 da BR 101, os condutores de dois veículos que trafegavam em alta velocidade e muito próximos um do outro.

De imediato os agentes iniciaram o acompanhamento aos automóveis, momento em que o condutor do Ford/Fiesta que seguia à frente reduziu a velocidade indo para o acostamento enquanto o motorista do Fiat/Uno seguiu em frente acelerando ainda mais. Diante da atitude dos ocupantes do Fiat/Uno e alertados pela família do Fiesta que se tratava de um assalto, a equipe PRF seguiu no encalço dos criminosos, os quais conseguiram fugir adentrando pela mata às margens da rodovia após o condutor jogar o veículo para fora da pista.

Em revista ao veículo abandonado os policiais identificaram que as placas e outros elementos de identificação estavam adulterados, sendo na verdade um veículo furtado em setembro de 2014 na cidade de São Paulo. Informações e foto: PRF

