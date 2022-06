PRF intensifica fiscalização no sudoeste baiano durante celebração das festividades do Divino

Desde quinta-feira (02), policiais rodoviários federais intensificaram a fiscalização em trechos da BR 116, no sudoeste baiano, com ações voltadas à segurança viária, prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e à garantia da mobilidade, durante as celebrações da Festa do Divino que ocorre na cidade de Poções, distante 450 quilômetros de Salvador.

A Festa do Divino Espírito Santo já é tradicional na cidade e ocorre há 118 anos e em razão das homenagens ao padroeiro, o período é marcado pelo aumento do fluxo de veículos e usuários circulando na rodovia federal.

Atento a esta situação, a PRF intensificou o policiamento por meio de rondas ostensivas e do posicionamento estratégico das viaturas e policiais ao longo dos trechos mais movimentados e considerados pontos críticos, pelo alto índice de acidentes e pela elevada taxa de cometimento de infrações de trânsito.

Um dos principais focos será o combate à mistura álcool e direção, considerada uma das maiores causas de acidentes de trânsito com vítimas gravemente feridas. Quem bebe e dirige coloca em risco não só sua própria segurança, mas também a dos passageiros e a de terceiros.

Dirigir sob o efeito do álcool reduz a capacidade de reação do motorista, colocando em risco a segurança de todos os usuários das rodovias. É preciso que toda a sociedade se conscientize de que beber e dirigir são atividades incompatíveis. Informações e Foto: PRF

