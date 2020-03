PRF intensifica fiscalização ostensiva e patrulhamento preventivo em Jequié

Entre os dias 12 e 14 de março, agentes federais lotados na Delegacia de Jequié realizaram mais uma etapa de comando de fiscalização de trânsito em trechos das BRs 116 e 330 e teve como foco principal garantir a segurança viária dos usuários que utilizam as rodovias federais da região.

Para prevenir a ocorrência de acidentes, possíveis irregularidades no trânsito, cometimentos de crimes, a PRF vem realizando a operação temática ‘Cavalo de Aço’, com foco no policiamento orientado em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade.

Muitos acidentes envolvendo motocicletas, motonetas ou ciclomotores ocorrem por imprudência ou até mesmo imperícia do condutor. O número de motociclistas flagrados dirigindo sem habilitação ou sem usar o capacete é determinante na quantidade e gravidade dos acidentes envolvendo veículos de duas rodas.

Atento a esta situação e com o objetivo de reduzir acidentes envolvendo este tipo de veículo, a PRF vem intensificando a fiscalização, para prevenir a ocorrência de acidentes, cometimentos de infrações de trânsito e crimes, principalmente, em situações que envolvam motocicletas e similares.

Em três dias de fiscalização, os agentes emitiram 386 autos de infração. 641 veículos foram fiscalizados com abordagem e 762 pessoas tiveram seus documentos consultados. Durante as atividades foram realizados 27 testes com o etilômetro (bafômetro) e 115 veículos recolhidos ao pátio por apresentarem irregularidades impossíveis de serem sanadas no local ou por comprometerem a segurança dos usuários da rodovia. Informações e foto: PRF

