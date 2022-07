PRF Jequieense comete suicídio

No início da noite desta sexta (15), a comunidade Jequieense ficou estarrecida com a notícia do falecimento do Jequieense Wagner Borges. O mesmo era Policial Rodoviário Federal e filho do policial militar da reserva, conhecido como Pelé. Segundo informações, Wagner foi encontrado em sua residência sem vida. Seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Jequié, onde posteriormente será entregue aos seus familiares para velório e sepultamento ainda a ser divulgado. Wagner trabalhou por algum tempo em uma rede de farmácias de Jequié, teve passagem bastante elogiada pelo Fórum Bertino Passos, até passar no concurso da PRF, onde serviu por algum tempo no Mato Grosso e há mais ou menos uns 06 meses estava lotado na delegacia 10/3, em Jequié. A equipe do JEQUIÉ URGENTE, deixa aqui os nosso sentimentos a todos o familiares e amigos do querido jovem Wagner, quem tivemos o enorme privilégio de conhecer pessoalmente.

