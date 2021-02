PRF na Bahia apreende 20 Kg de maconha dentro de ônibus na BR 116 em

O preso relatou que ganharia 4.000 reais para transportar a droga da rodoviária do Tietê (SP) até Fortaleza, no Ceará. Para tentar escapar do flagrante e não ser identificado ele engoliu o ticket de bagagem.

Vinte quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste domingo (31), em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. O flagrante ocorreu durante fiscalização de combate a criminalidade no Km 829 da BR 116 e causou um prejuízo de 20.000 reais para o tráfico de drogas.

Ao subir no ônibus e conversar com os ocupantes, a equipe percebeu um nervosismo incomum em um dos passageiros. Ele apresentou informações desencontradas acerca do destino e motivo da viagem, o que levou a equipe aprofundar a fiscalização no interior do veículo.