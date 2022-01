PRF na Bahia apreende 43 Kg de cocaína na BR 116

Policiais rodoviários federais apreenderam na noite de hoje, sexta-feira (28/01), 43 quilos de cocaína. A droga estava sob a forma de tabletes e acondicionada na cabine do caminhão FORD/CARGO. Equipe realizava fiscalização no Km 429 da BR- 116, em trecho do município de Feira de Santana (BA), quando resolveram abordar o veículo. Durante a abordagem, condutor e passageiro apresentaram visível nervosismo, o que levantou a suspeita da equipe e fez com que os policiais realizassem uma busca minuciosa no caminhão. Durante a vistoria na cabine do veículo, foram encontradas 03 (três) caixas, contendo 42 tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando 43 kg (quarenta e três quilos) da droga.

Questionado, o condutor de 36 anos de idade, pernambucano e morador da cidade de Maceió (AL), informou que receberia a quantia de R$ 5.000,00 para deixar a carga ilícita na cidade de São Sebastião (AL). A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil de Feira de Santana para formalização do auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 e cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão. Informações: PRF

