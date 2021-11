PRF na Bahia apresenta balanço da Operação Finados 2021 com redução acentuada no número de acidentes e mortes nas rodovias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou, às 23h59 desta terça-feira (02), a Operação Finados realizada nas rodovias federais que cortam a Bahia. A PRF intensificou a fiscalização e os esforços foram voltados à segurança viária, prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e à garantia da mobilidade nas rodovias do país. Durante as atividades de fiscalização e policiamento, a PRF na Bahia contou com reforço nas equipes e concentrou seu efetivo ao longo dos principais pontos de acidentalidade e incidência de práticas criminosas.

Em relação ao mesmo período do ano anterior, a PRF na Bahia registrou uma redução de 20% no número de acidentes totais, 56 em 2020 contra 45 este ano. Destes, 14 foram acidentes graves, quando resultam em, pelo menos, um óbito ou ferido gravemente. Do total de acidentes registrados, 46 pessoas ficaram feridas, número que representa uma redução de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano, 08 pessoas morreram durante o feriado nas rodovias baianas, redução de 43% com relação ao ano anterior, quando 14 pessoas vieram a óbito.

As abordagens resultaram na apreensão de 32 Kg de maconha, 31,7 Kg de cocaína e mais 1.944 pílulas de ecstasy, que causaram um prejuízo de quase R$ 6 milhões às organizações criminosas. Durante os cinco dias de atividades, a PRF na Bahia recuperou 11 veículos com registro de roubo ou furto. Apesar de grupos criminosos utilizarem-se de diversos artifícios para dificultar a identificação de um veículo fruto de crime, os policiais rodoviários federais passam por atualizações e treinamentos frequentes e aplicam técnicas avançadas, tornando-se verdadeiros especialistas no enfrentamento a fraudes veiculares. Destacam-se também que 43 pessoas foram detidas por diversos crimes e durante as fiscalizações 41 aves silvestres foram resgatadas. 03 armas de fogo e 36 munições foram apreendidos nas abordagens realizadas pelos policiais. Informações: PRF

