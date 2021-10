PRF na Bahia encerra Operação Nossa Senhora Aparecida 2021 dando prejuízo de R$ 2.500.000,00 no crime organizado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou, às 23h59 desta terça-feira (12), a Operação Nossa Senhora Aparecida 2021 realizada nas rodovias federais que cortam a Bahia. Iniciada na última sexta-feira (08), os esforços foram voltados à segurança viária, prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e à garantia da mobilidade nas rodovias do país. Durante os cinco dias da operação, a PRF intensificou a fiscalização e o policiamento. As ações contaram com reforço nas equipes, que ficaram concentradas ao longo dos trechos mais movimentados e de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Para isso, foram intensificadas rondas ostensivas nas rodovias com o posicionamento e patrulhamento estratégico das viaturas, distribuído em aproximadamente dez mil quilômetros de malha viária.

Durante os cinco dias de atividades, a PRF na Bahia recuperou 09 veículos com registro de roubo ou furto. Apesar de grupos criminosos utilizarem-se de diversos artifícios para dificultar a identificação de um veículo fruto de crime, os policiais rodoviários federais passam por atualizações e treinamentos frequentes e aplicam técnicas avançadas, tornando-se verdadeiros especialistas no enfrentamento a fraudes veiculares.

As abordagens resultaram ainda na apreensão de 71,3 Kg (setenta e um quilos e trezentas gramas) de crack e mais 9,8 Kg (nove quilos e oitocentas gramas) de cocaína. A ação aconteceu na noite de sábado (09), em Eunápolis, quando os policiais abordaram uma caminhonete FIAT/Toro ocupado por um idoso de 61 anos. Durante os procedimentos de fiscalização, foi encontrado em compartimento oculto nos paralamas do carro vários tabletes das drogas que tinha como destino a cidade baiana de Porto Seguro. A apreensão causou um prejuízo de R$ 2,5 milhões ao crime organizado. O traficante foi preso em flagrante delito e responderá pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006. Informações: PRF

