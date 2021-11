PRF na Bahia inicia Operação Proclamação da República 2021

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta sexta-feira (12) a Operação Proclamação da República 2021. Durante a Operação, o policiamento ostensivo será reforçado em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade durante o feriado prolongado. As atividades seguem até 00h (meia-noite) de segunda-feira (15) e o objetivo principal é garantir a segurança, e a fluidez do trânsito aos usuários rodovias federais baianas.



Durante a operação, também serão realizadas campanhas educativas para sensibilizar e conscientizar os motoristas para que adotem condutas preventivas no trânsito, ressaltando o slogan da campanha da Semana Nacional de Trânsito 2021, “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. Além disso, será dada atenção especial às ações de combate à embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e o controle do excesso de velocidade. O uso do cinto de segurança, do capacete, dos dispositivos de retenção para crianças e o uso de telefone celular, além de fiscalizações específicas de motocicletas e condições de conservação dos veículos, também estão entre os focos das equipes da PRF. Informações e Foto: PRF

