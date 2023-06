PRF na Bahia lança projeto “Pilotagem Segura” para prevenir acidentes com motocicletas

Preocupada com a segurança dos motociclistas na Região Metropolitana de Salvador, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio da 1ª Delegacia de Simões Filho, dá início ao projeto “Pilotagem Segura – Prevenindo acidentes e preservando Vidas”. A ação tem como objetivo principal realizar uma busca ativa do público que utiliza motocicletas como ferramenta de trabalho e/ou meio de mobilidade e lazer, proporcionando treinamento especializado em pilotagem segura.

Para identificar o público-alvo, a equipe da PRF, composta pelos Inspetores R. Cristina e Tosta, realizou um levantamento detalhado das empresas situadas às margens da rodovia BR 324, entre o km 603 e 626, levando em consideração o número de funcionários que utilizam motocicletas.

Com base nesses critérios, foram enviados ofícios para 23 empresas, oferecendo capacitação para os motociclistas que nelas trabalham. Além disso, também foram incluídas Organizações Militares cujos funcionários utilizam regularmente a BR 324 para se deslocarem ao trabalho. A Associação dos Motociclistas da Bahia também foi contatada e se comprometeu a divulgar a ação para os grupos de motociclistas organizados.

Já manifestaram interesse em participar e agendaram a capacitação a Marinha do Brasil, por meio do 2º Distrito Naval e da Base Naval de Aratu, o Exército Brasileiro, representado pelo 19º Batalhão de Caçadores, e as empresas Vale Manganês e Viação Camurujipe.

A capacitação será realizada a partir do mês de junho pelo Inspetor Tosta, membro titular do Grupo de Educação para o Trânsito da 1ª Delegacia e especialista no assunto, com formação como instrutor de trânsito pelo SEST/SENAT e como instrutor de motociclismo pela PRF e pelo Centro de Pilotagem Honda. Informações e Foto: PRF

