PRF na Bahia realiza cerimônia de abertura da Operação Rodovida 22/23

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na Bahia (SPRF-BA) realizou, na manhã de hoje (15), o evento de abertura da Operação Rodovida 22/23. A cerimônia foi realizada na Unidade operacional de Simões Filho e reuniu representantes de diversos órgãos de segurança pública, entes governamentais e da sociedade civil.

Na solenidade, estiveram presentes representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU); da Superintendência de Trânsito do Salvador (TRANSALVADOR); da concessionária da rodovia VIABAHIA; da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA); da Guarda Civil Municipal de Salvador; do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte SEST/SENAT; do Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN); da Polícia Civil da Bahia; do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e da Polícia Militar da Bahia. Também esteve presente o chefe do Serviço de Operações da PRF na Bahia – Inspetor Jeferson Almeida.

Durante a Operação Rodovida 22/23, serão desenvolvidas ações integradas e conjuntas, envolvendo os diversos entes governamentais e da sociedade civil relacionados com a segurança no trânsito, com atuação simultânea, coordenada e sistêmica a fim de somar forças para reduzir a violência no trânsito e os custos sociais dela decorrentes. A integração das forças de segurança pública vem se provando uma ferramenta eficaz na redução da violência no trânsito. Informações e Foto: PRF

