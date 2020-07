PRF na Bahia recebe mais um lote de viaturas operacionais blindadas

Com essa última entrega do ano, a PRF na Bahia soma 45 viaturas novas blindadas distribuídas entre as Delegacias de PRF da Bahia e os grupos táticos especiais da regional.

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na Bahia recebeu ontem (28), em Salvador, mais um lote de catorze novas viaturas operacionais blindadas para propiciar ao efetivo de agentes federais condições de segurança face ao crescimento das ocorrências criminais.

A blindagem tipo escudo funciona como um anteparo para abrigo do policial em uma eventual agressão por arma de fogo, situação comum nos casos de acompanhamento tático e a abordagem de veículos em fuga.

Inicialmente foram blindadas 17 (dezessete) viaturas com recursos viabilizados através de verba de aparelhamento da concessão das rodovias gerenciadas pela empresa Via Bahia Concessionária de Rodovias S/A. Já no início deste mês foram recebidas 14 (catorze) Trailblazer blindadas de fábrica e ontem mais 14 (catorze) Ford/Ranger completaram a frota.

Atualmente as dez delegacias sob circunscrição da PRF BA e mais os grupos táticos especializados da Regional contam com veículos novos, seguros e confiáveis.

O projeto de blindagem de viaturas é um desejo antigo do atual Superintendente Regional na Bahia, Virgílio de Paula Tourinho. Desde 2011, quando então ele ocupava a chefia da Seção de Policiamento e Fiscalização (SPF), iniciou as tratativas de blindagem, porém, o processo de autorização esbarrou em norma do Exército Brasileiro.

Em abril de 2019, foi alcançada a tão almejada aprovação da blindagem das viaturas. E em agosto do mesmo ano, indo ao encontro do que já se pretendia na PRF da Bahia, o Ministério da Defesa, regulamentou as atividades controladas relativas às blindagens balísticas, veículos automotores blindados e sobre o Sistema de Controle de Veículos Automotores Blindados e Blindagens Balística através da Portaria nº 94 da COLOG (Comando de Logística).

“A blindagem de viaturas é mais uma grande conquista da regional da PRF na Bahia! Buscamos a realização desse projeto desde 2011, e finalmente, agora em 2020, conseguimos a entrega de 45 viaturas blindadas. O objetivo principal dessa ação é oferecer uma maior segurança ao policial, proporcionando proteção no enfrentamento às organizações criminosas, porém adotando cuidados para não interferir na condução e dirigibilidade do veículo, utilizando na blindagem o mínimo de peso possível”, pontuou Tourinho.

Comentários no Facebook:

Comentários