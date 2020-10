PRF na Bahia recupera caminhão e carga de pneus roubada, avaliada em mais de 400 mil reais

No início da tarde de hoje (22), a Polícia Rodoviária Federal recuperou uma carga roubada de pneus avaliada em R$ 410.423,00. O flagrante ocorreu na BR 116, nas proximidades do município baiano de Euclides da Cunha, quando os policiais interceptaram um veículo que possuía informação de suposto roubo.

De acordo com as informações, o veículo estava transportando uma carga de pneus, de Americana (SP) com destino a Cabo de Santo Agostinho (PE). Ocorre que, na noite de ontem (21), quando o veículo estava em pernoite, foi gerado o botão de pânico e o GPS mostrou-se inoperante. Após tentativas frustradas de contatar o motorista do caminhão, a transportadora informou a ocorrência de roubo.

Imediatamente após tomar conhecimento da situação, a PRF na Bahia iniciou buscas, localizando e interceptando o veículo, na BR 116, fora da rota definida para o transporte da mercadoria. Os policiais perceberam que um segundo caminhão parecia acompanhar o veículo, e também deram ordem de parada.

Ao abordar o veículo com denúncia de roubo, que estava sendo conduzido pelo motorista contratado pela transportadora, este informou que havia sido roubado e estava sendo ameaçado pelos criminosos a seguir aquela rota. No outro caminhão, os policiais flagraram a carga de pneus.

Os dois condutores, os dois caminhões e a carga de pneus foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local para as demais providências cabíveis.

Esta é mais uma ação exitosa da PRF, fruto de um trabalho articulado e coordenado de policiais capacitados no combate ao roubo de cargas nas rodovias federais. Informações: PRF

