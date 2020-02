PRF participa de ação de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na BR 101

A ação teve por objetivo conscientizar e mobilizar a sociedade para a responsabilidade que todos têm de proteger e defender os direitos de crianças e adolescentes, principalmente nessa época de festa carnavalesca.

Policiais rodoviários federais participaram nesta quinta-feira (18), ação conjunta de prevenção, conscientização e combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Os trabalhos foram realizados na BR-101, na área do município de Itamaraju, localizada no Extremo Sul da Bahia. As atividades foram desenvolvidas em conjunto com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e faz parte da campanha: “Faça Bonito Neste Carnaval”.

