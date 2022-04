PRF persegue carro suspeito na BR 116 e acaba prendendo homem em Jequié; ASSISTA VÍDEO

No final da tarde desta quarta-feira (20), pessoas que estavam em um posto de combustíveis as margens da BR 116, sentido Vitória da Conquista, tomaram um susto. Um veículo Chevrolet Onix, entrou no pátio do posto em alta velocidade. Logo atrás duas viatura da PRF em perseguição, alcançaram o veículo. O motorista suspeito saiu em disparada e entrou em um matagal. Os policiais saíram na captura e acabaram pegando o suspeito que foi preso. Até o fechamento desta matéria, não conseguimos contato com o setor de comunicação da PRF, para saber os motivos da fuga do suspeito. A PRF estava fazendo uma fiscalização de rotina na Delegacia 10/03, bem próximo a cidade de Jequié. O vídeo é do Repórter Lucas França.

Comentários no Facebook:

Comentários