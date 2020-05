PRF prende acusado de tráfico na BR 116 em Jequié. Veja o Vídeo

Um homem foi preso após ser flagrado com cerca de 9 kg de cocaína escondidos no tanque de combustível do carro que dirigia na BR-116, em Jequié, na manhã desta quinta-feira (30). Ele também transportava 150 g de maconha na porta do veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante aconteceu durante uma fiscalização no Km 677. Durante a abordagem, o motorista apresentou informações desencontradas, principalmente em relação ao motivo da viagem e o local de destino.

Após uma vistoria, os policiais encontraram as drogas escondidas no veículo. Questionado, o condutor disse que pegou os entorpecentes no estado de São Paulo e pretendia seguir viagem até Juazeiro, no norte da Bahia. O homem, de identidade não revelada, foi levado com o material apreendido para a Delegacia de Polícia Judiciária local e apresentado à autoridade policial. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas. Informações e Foto: PRF

