PRF prende acusados de tomar de assalto veículo do Ex prefeito de Ibirataia

O ex-prefeito de Ibirataia – Jorge Fair – foi vítima de um assalto numa estrada vicinal que liga Ibirataia à BR-101 na tarde desta terça-feira (25). Segundo informações da Polícia, dois homens armados teriam interceptado o ex-gestor e o obrigado a dirigir até as proximidades do trevo da BR-101 com a BR-330, à cerca de 5 km do município de Ubaitaba, onde deixaram a vítima. Um outro homem que viajava com Jorge, até às 18h, ainda não tinha sido localizado.

Os acusados seguiram em direção à Itabuna, quando acabaram sendo interceptados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que efetuou a prisão dos indivíduos e a recuperação do veículo, uma Toyota Hilux, que estava carregada de sacas de cacau. Ainda conforme a Polícia, Jorge Fair, que governou Ibirataia entre os anos de 2005 e 2012, está em segurança e não foi ferido na ação criminosa. Informações e Foto: Ubatã Notícias

