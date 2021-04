PRF prende caminhoneiro dirigindo embriagado na BR- 116

A Polícia Rodoviária Federal flagrou nesta segunda-feira (12) o condutor de uma carreta transitando alcoolizado. A ação foi registrada por volta das 15h30, na BR 116, trecho do município baiano de Vitória da Conquista.

Os policiais faziam fiscalização na rodovia, quando deram ordem ao caminhão com placas de Curitiba (PR). Durante a verificação, observou-se que o condutor apresentava sintomas de embriaguez e o mesmo foi convidado a efetuar o teste do bafômetro, que teve como resultado a concentração de 1,18 mg de álcool por litro de ar alveolar, índice 3 vezes superior ao que configura crime de trânsito.

O caminhoneiro foi autuado por dirigir sob influência de álcool cuja infração é gravíssima com o pagamento de uma multa no valor de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Se houver reincidência no período de um ano, o valor é dobrado e a CNH é cassada.

Na ação, também foram apreendidos 04 comprimidos de ‘rebite’, um estimulante que é muito utilizado pelos motoristas para dirigir por mais horas, sem descanso.

Diante disso, foi dada voz de prisão ao condutor e o mesmo foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.

Pelo crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool o autor está sujeito a uma pena de detenção de até três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Informações: PRF

