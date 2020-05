PRF prende cinco pessoas por saque de carga na BR 116 na Serra do Mutum: ASSISTA

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante cinco homens por saquearem a carga de um caminhão de produtos alimentícios tombado na rodovia. A ação aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (18) em Jaguaquara, na região sudoeste da Bahia. O veículo saqueado se encontrava acidentado no Km 639 da BR 116, após tombar na via. O sinistro ocorreu na noite do último sábado (16), e foi atendido por uma equipe da PRF.

No local, os policiais constataram veículos carregados com caixas de produtos alimentícios diversos. O condutor de uma motocicleta empreendeu fuga carregando fardos do material e após acompanhamento tático por alguns quilômetros na rodovia foi interceptado e preso. Ao todo, cinco pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas, junto com a mercadoria recuperada e os veículos apreendidos, para a polícia judiciária de Jequié pelo crime de furto que tem pena prevista de um a quatro anos de prisão. Informações e Fotos: PRF

