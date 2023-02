PRF prende dois homens envolvidos no saque de carga de caminhão acidentado na BR 116 em Boa Nova

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens envolvidos no saque a carga de um caminhão de tecidos acidentado na rodovia. As prisões ocorreram no trecho do município de Boa Nova, no sudoeste baiano. Era por volta das 14h00, quando uma equipe da PRF recebeu a informação de um acidente, ocorrido na altura do quilômetro 725 da BR 116 e que envolvia uma carreta carregada com tecidos.

Prontamente, os PRFs se deslocaram para o local e avistaram uma caminhonete Fiorino trafegando pelo acostamento. A equipe conseguiu interceptar o veículo e após a abordagem acabaram encontrando 05 rolos de tecidos que fazia parte das mercadorias saqueadas. O motorista e o passageiro do carro acabaram confessando que subtraíram o material do caminhão tombado.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, pelo crime do art. 155 do Código Penal. De acordo com a lei, toda carga é considerada como patrimônio, mesmo que presumidamente perdida após acidentes. Sua apropriação por populares é um crime previsto no Código Penal (CP). E quem compra produtos saqueados também comete crime. Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País. Informações e Foto: PRF

