PRF prende dupla em motocicleta adulterada na BR 116

Na manhã desta terça-feira (09), um veículo Honda/CG 125 Titan, transitava no Km 470 da BR-116, quando recebeu o comando de parada de uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A ordem foi desrespeitada pelo condutor, razão pela qual os agentes iniciaram um acompanhamento tático, que se prolongou por cerca de treze quilômetros na rodovia.

Durante a fuga, o motorista transitou em velocidade incompatível, sem observar as normas gerias de circulação e conduta prudente no trânsito, bem como desrespeitou às sinalizações dos trechos, colocando em risco a segurança de todos. A moto só parou após o condutor perder o controle da direção.

Foram prestados os primeiros socorros para o condutor e o carona e solicitado auxílio a concessionária responsável pela rodovia, que prestaram atendimento médico.

Após verificação minuciosa na motocicleta e consulta ao sistema de dados da PRF, os agentes descobriram adulterações no chassi e no motor, o que configura o crime previsto no art. 311 do Código Penal. O condutor também infringiu o art. 34 (Dirigir veículo pondo em perigo a segurança alheia) da Lei de Contravenções Penais. Informações e Foto: PRF

