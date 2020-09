PRF prende dupla transportando maconha na BR 116 em Jequié

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 5 quilos de maconha na manhã desta sexta-feira (11) em Jequié (BA), durante fiscalização ostensiva da PRF, no Km 677 da BR 116, em Jequié (BA). Dupla foi presa suspeita de tráfico de drogas. A maconha era transportada em um automóvel locado e foi abordado por volta de 11h30, em frente a unidade operacional policial (UOP).

Inicialmente foi dada ordem de parada ao veículo, com placas de Belo Horizonte (BA). Os PRFs solicitaram os documentos pessoais e do veículo para consulta nos sistemas da polícia, foi quando perceberam um certo nervosismo por parte do condutor.

Os agentes federais começaram uma fiscalização mais detalhada no interior do veículo, foi quando encontraram os pacotes de maconha escondidos em compartimento oculto do Sandero.

O motorista, de 28 anos de idade, e o carona, de 29 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, com base no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Aos policiais, o condutor informou não saber da existência da maconha dentro do carro e que seguiam de Porto Seguro e pretendiam chegar em Salvador. Informações e Foto: PRF

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários