PRF prende ex-policial armado com pistola .40 na BR 116

Uma pistola Taurus cal.40 e mais 11 (onze) munições foram apreendidas, na tarde desta quinta-feira (30), durante uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em frente a unidade policial da PRF, em Vitória da Conquista (BA), no sudoeste baiano.

Por volta das 13h30, equipe da PRF fazia fiscalização ostensiva de combate a criminalidade na altura do quilômetro 830 da BR 116, quando deu ordem de parada a um Renault/Sandero, com 02 ocupantes.

Após uma revista no interior do automóvel, foi encontrada uma pistola Taurus cal.40 e mais 11 (onze) munições do mesmo calibre. O material bélico estava dentro do porta-luvas. No mesmo local foi achada uma pistola airsoft 6mm.

Na entrevista, o motorista de 38 anos, apresentou-se como ex-policial militar do estado de Pernambuco e relatou que foi excluído da corporação. Também entregou aos agentes federais uma identidade funcional e um certificado de registro de arma de fogo vencido desde janeiro/2015. O homem não tinha mais permissão/autorização para portar arma. Informações e Foto: PRF

