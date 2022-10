PRF prende foragido da justiça no dia do seu aniversário na BR 116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no final da tarde deste sábado (15/10), um homem foragido da justiça. A prisão ocorreu após abordagem a um veículo Fiat/Mobi no km 777 da BR 116, em Planalto (BA). Durante as consultas nos sistemas de segurança pública, constatou-se que havia processo judicial com decisão determinando a sua prisão por descumprimento de medida protetiva da Lei Maria da Penha e ameaça.

O documento foi expedido em maio deste ano pela Vara de Jurisdição Plena de Planalto e com validade até maio/2026. O homem, que fazia aniversário na data, disse que tinha conhecimento do mandado de prisão. Informou também que havia contratado um advogado para resolver a situação. Desta forma, o motorista foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado a autoridade policial e dado cumprimento ao mandado de prisão. Informações e Foto: PRF

