PRF Prende fugitivo do sistema prisional de Pernambuco na BR 116

Um homem de 39 anos, fugitivo do estabelecimento penal de Pernambuco, desde janeiro 2018, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite deste sábado (10). A ação contou com informações repassadas pela Delegacia de Homicídios (PCBA) de Vitória da Conquista. Durante fiscalização no Km 760 da BR 116, em trecho do município de Poções (BA), os agentes da PRF abordaram um Toyota/Corolla com placas de Petrolândia (PE).

Ao condutor foram solicitados os documentos de porte obrigatório (CNH + CRLV) para uma fiscalização detalhada no sistema. Notava-se um certo desconforto com a abordagem policial por parte do motorista e ele tentando enganar a polícia entregou uma CNH falsa, pois estava com a foto do suspeito, porém com o nome de uma outra pessoa. A carteira falsa foi confeccionada no estado do Rio Grande do Norte.

Após alguns minutos de entrevista e consulta aos sistemas de segurança, os PRFs descobriram que o condutor era fugitivo do sistema prisional de Pernambuco e responde na justiça por crime de tráfico de drogas. Conforme levantamento policial, o preso é responsável por comandar a distribuição e comércio de drogas na Região Sudoeste da Bahia. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária e após o registro da ocorrência, será levado novamente para o sistema prisional, para continuidade do cumprimento da pena. Informações: PRF

Comentários no Facebook:

Comentários