PRF prende homem comercializando comprimidos de ‘rebite’ na BR 116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia apreendeu na manhã desta segunda-feira (07), 361 comprimidos de anfetaminas, popularmente conhecidas como “rebites”. Um homem de 35 anos foi preso por tráfico de drogas.

O flagrante ocorreu durante fiscalização da PRF no KM 25 da BR 116, em Cachoeira do Pajeú (MG), trecho sob circunscrição da Delegacia de Vitória da Conquista (BA).

Equipe da PRF patrulhava o trecho quando suspeitou de duas pessoas que estavam comercializando produtos na localidade conhecida como ‘Trevo do Cariri’.

Ao se aproximarem e conversarem com os homens, os policiais notaram que um deles apresentou um nervosismo incomum e informações desencontradas.

Ele relatou que trabalha como ambulante na venda de produtos diversos.

Desconfiados, os PRFs decidiram aprofundar à fiscalização e ao realizarem a vistoria pessoal, acabaram encontrando as centenas de comprimidos de ‘rebite’ escondidos dentro da cueca.

Ao todo foram apreendidos 361 comprimidos de anfetamina é um estimulante do sistema nervoso central e faz com que o cérebro trabalhe mais depressa e cause nas pessoas a impressão de diminuição da fadiga – já que conseguem executar uma atividade qualquer por mais tempo – de menos sono, perda de apetite e de aumento da capacidade física e mental.

Alguns motoristas utilizam o ‘rebite’ de forma perigosa e descontrolada com o objetivo de dirigir várias horas seguidas, sem descanso, para cumprir prazos predeterminados ou até faturar um extra no final de cada viagem.

Diante do cenário apresentado, o homem foi preso em flagrante com base no art. 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e encaminhado para a Delegacia de Pedra Azul (MG). Informações: PRF

