PRF prende homem na BR 116 com mandado de prisão em aberto

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã de hoje (16), um homem que possuía mandado de prisão em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia.

Equipe fiscalizava no Km 429 da BR 116, em Feira de Santana (BA), quando abordou um VW/Novo Gol, com placas de Carapicuiba (SP). Em consulta ao banco de dados e sistemas policiais utilizados pela PRF, foi constatado que o motorista, um homem de 31 anos, possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto decorrente de processo pelo não pagamento de pensão alimentícia, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com validade até 06/06/2021.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor que é natural de Campo Maior (PI), sendo este encaminhado à autoridade competente da Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis. Informações: PRF

