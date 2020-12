PRF prende homem na BR 116 com pistola 380

A Polícia Rodoviária Federal, prendeu um homem há altura do KM 429 da BR 116, em Feira de Santana (BA), policiais rodoviários federais abordaram um Hyundai/HB20 e no decorrer das verificações, perceberam que condutor e passageiro que ocupavam o veículo apresentavam um nervosismo exacerbado.

Desconfiados, os policiais aprofundaram a fiscalização e, encontraram no interior do veículo um revólver cal .380 e mais 08 munições. O responsável pelo material bélico também não possuía autorização legal.

Diante dos fatos, os homens foram presos e encaminhados juntamente com o material apreendido à Delegacia de Polícia Judiciária local para as demais medidas cabíveis. Informações: PRF

