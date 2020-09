PRF prende homem portando revólver e 26 munições na BR 116

Policiais Rodoviários Federais prenderam um homem, portando arma de fogo, na BR 116, em Vitória da Conquista (BA). A ação aconteceu na tarde de ontem (27), durante fiscalização ostensiva da PRF, na Operação BACAMB.

A equipe fiscalizava na altura do quilômetro 830 da rodovia, quando deu ordem de parada a um ônibus interestadual, que fazia a linha São Paulo x Caruaru, e ao fiscalizar as bagagens, foi encontrado, na mala de um dos passageiros, 01 Revólver cal. .38, com numeração suprimida, e 26 (vinte e seis) munições, do mesmo calibre.

Aos policiais, o passageiro disse que adquiriu a arma de fogo há cerca de 10 anos e que estava viajando para Caruaru para visitar parentes, em local com risco de assalto, o que achou por bem levar a arma consigo. Informações e Foto: PRF

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários