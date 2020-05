PRF prende homem transitando na BR 116 com revólver, munições e cocaína

Policiais Rodoviários Federais prenderam um homem e apreendeu arma de fogo, munições e mais uma quantidade de cocaína pronta para consumo, em trecho do município de Esplanada (BA). A ação aconteceu na noite desta sexta-feira (15), durante fiscalização ostensiva de combate a criminalidade.

Equipe fiscalizava a rodovia na altura do quilômetro 220, quando deu ordem de parada a um veículo Toyota/Etios CD, com 01 ocupante. Durante a entrevista, o condutor apresentou nervosismo e contradições na resposta, o que levou os PRFs aprofundarem a fiscalização no Etios.

Em razão da fundada suspeita, foi realizada busca no interior do veículo e os agentes federais encontraram uma maleta no banco traseiro. Ao abri-la foi achada duas munições deflagradas e quatro papelotes de cocaína prontas para consumo.

Durante a revista pessoal foi encontrada 2 (duas) munições calibre .38 e mais uma porção de cocaína. O material estava escondido no bolso da calça do motorista. Informações e Foto: PRF

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários