PRF prende idoso na BR 116 em Jequié com veículo roubado

Um idoso, de 60 anos, foi flagrado com um carro roubado em um trecho da BR-116 de Jequié, no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia, uma equipe fiscalizava o tráfego na altura do km 677 quando deu ordem de parada a um veículo GM Onix.

Os agentes pediram os documentos e verificaram que o veículo tinha restrição de roubo, registrado em março deste ano, em Salvador. O carro ainda portava placas clonadas e estava com caracteres adulterados. Aos PRFs, o motorista disse que havia comprado o carro há oito dias por R$45 mil, dando R$ 5 mil de entrada e parcelado o restante.

O homem ainda contou que o negócio foi fechado com um homem do Rio de Janeiro (RJ), mas o Onix foi entregue em Jequié, no Sudoeste. Após o flagrante, o homem foi levado para uma delegacia de Jequié.

Ele vai responder por receptação de veículo roubado (art. 180) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311), ambos do Código Penal. Informações e Foto: PRF

