PRF Prende motorista armado com Pistola 380 e munições na BR 116

Policiais Rodoviários Federais prenderam um homem de 42 anos por porte ilegal de arma de fogo na BR 116, em trecho do município de Feira de Santana (BA). A ação aconteceu na tarde desta quinta-feira (19), durante fiscalização ostensiva da PRF. Equipe fiscalizava na altura do quilômetro 417 da rodovia, quando deu ordem de parada a um veículo Fiat/Fiorino, com placas de São Paulo.

Após abordagem, foi realizada a revista pessoal e vistoria no interior do automóvel, quando foi encontrada uma pistola calibre 40 mm, dois carregadores e mais 63 munições. Diante das circunstâncias, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária, para formalização do flagrante pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). Informações: PRF

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários