PRF prende mulher com fuzil e pistola em ônibus na BR-116

Uma mulher de 35 anos foi presa em flagrante suspeita de trasportar, em um ônibus, em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, um fuzil 762 com 9 carregadores, uma pistola Glock 9mm com 2 carregadores e mais 325 munições calibre 762. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (17). O flagrante foi feito por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116, altura do KM 830, quando os policiais faziam uma fiscalização ostensiva na rodovia.

O ônibus que a suspeita estava era um interestadual que saiu de São Bernardo do Campo (SP) com destino a Fortaleza (CE). Segundo a PRF, ao entrarem no veículo, os policiais pediram documentos pessoais dos passageiros para consulta nos sistemas da polícia e perceberam um certo nervosismo por parte de uma mulher, o que elevou o grau de suspeita. Os agentes aprofundaram a fiscalização no ônibus e encontraram todo o armamento escondido em malas de viagem.

De acordo com a PRF, a mulher presa disse aos policiais que recebeu o material no bairro do Brás, em São Paulo, e que o entregaria na rodoviária de Salvador. Ela ainda detalhou para os agentes que receberia R$ 2 mil pelo transporte das armas e munições. A mulher, que não teve a identidade revelada, foi levada, junto com com todo o material apreendido para a Delegacia de Polícia Vitória da Conquista, onde está à disposição da Justiça. Informações e Foto: PRF

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários