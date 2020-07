PRF prende mulher em Jequié transportando 40 kg de maconha em ônibus: Veja Vídeo

Quarenta quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta terça-feira (07), em Jequié, no sudoeste da Bahia. O flagrante ocorreu durante fiscalização de combate a criminalidade no KM 677 da BR 116.

Inicialmente, foi dada ordem de parada ao veículo que seguia de São Paulo (SP) com destino a capital Recife (PE). Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, os agentes decidiram aprofundar a fiscalização no ônibus.

Durante os procedimentos de vistoria no compartimento externo do ônibus, foram encontrados 27 (vinte e sete) tabletes de maconha prensada, escondidos em uma mochila e uma mala. Após checagem dos tíquetes das bagagens, a passageira de 26 anos, foi identificada como responsável pelo transporte da droga.

Aos policiais, ela relatou que a droga foi entregue em um hotel localizado em São Paulo (SP). Disse ainda que ganharia 1.500 reais para realizar o transporte da maconha até Igarassu (PE). Informações e Foto: PRF

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários