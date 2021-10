PRF prende na BR 116 dois passageiros de ônibus foragidos da Justiça

A Polícia Rodoviária Federal seguiu atuando no combate à criminalidade e prendeu dois foragidos da Justiça. As abordagens distintas foram realizadas no KM 830 da BR 116, em Vitória da Conquista(BA). Na primeira ação, registrada no sábado (16), os policiais fiscalizavam um ônibus que seguia de Belo Horizonte para Recife e, durante as verificações, identificaram que um dos passageiros respondia criminalmente por homicídio em Campina Grande (PB). Questionado, o homem declarou que se envolveu em uma briga em 2006 que resultou no homicídio e que cumpriu pena por 3 anos e 3 meses, sendo solto por bom comportamento. Acrescentou ainda que não sabia do mandado em seu desfavor.



Foi abordado também o veículo que tinha por itinerário São Paulo (SP) x Aurora (CE) e, durante fiscalização dos seus passageiros, foi localizado mais um mandado de prisão em aberto. Desta vez, o homem responde por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor no estado de São Paulo. Informações: PRF

