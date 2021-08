PRF prende passageiro de ônibus com mochila “recheada” de maconha na BR 116

Quase onze quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde deste domingo (22), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O flagrante ocorreu durante fiscalização de combate a criminalidade no KM 830 da BR 116.

Inicialmente, foi dada ordem de parada ao veículo que seguia de São Paulo (SP) com destino a cidade alagoana de Arapiraca. Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, os policiais perceberam um nervosismo incomum em um dos passageiros, o que levou a equipe a aprofundar a fiscalização no ônibus.

Durante os procedimentos de fiscalização, foi encontrada uma bolsa “lotada” com 18 tabletes de maconha, que estava no compartimento acima da poltrona do passageiro de 19 anos. Ao todo foram apreendidos 10,7 Kg (dez quilos e setecentas gramas) da droga.

Ele confessou ser o responsável pelo transporte da droga e disse que comprou o ilícito na cidade de São Paulo e pretendia comercializar em Arapiraca (AL). Informações: PRF

