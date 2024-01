PRF realiza atividades de educação para o trânsito em trechos baianos das BRs 116 e 242

Na manhã desta sexta-feira (19), nas unidades operacionais da PRF em Jequié e Itaberaba, policiais rodoviários federais, realizaram comando de fiscalização e educação para o trânsito..

A atividade faz parte do Cinema Rodoviário de Educação para o Trânsito dentro do Programa Rodovida da PRF, na qual os condutores e passageiros fiscalizados são convidados a participar da atividade. Essa consiste em associar a fiscalização com ações de sensibilização e educação, além de assistirem a vídeos curtos relacionados a um trânsito mais seguro.

Dentre os assuntos abordados, estavam o cuidado necessário em ultrapassagens, a importância da utilização do cinto de segurança e dispositivos de retenção para crianças, bem como o perigo da combinação álcool e direção.

Em Itaberaba, a ação contou também com o apoio de agentes da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT).

Durante o período das festas de fim de ano e férias escolares, o número de viagens com veículos coletivos aumenta consideravelmente, daí a necessidade de intensificar as ações educativas com foco a preservar vidas por meio da sensibilização e conscientização.

