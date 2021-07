PRF realizará leilão totalmente virtual com mais de 800 veículos retidos na Bahia

Com lances mínimos entre 50 e 28.726 reais, a Polícia Rodoviária Federal na Bahia, realizará mais um leilão de veículos, classificados como documentáveis, conservados ou como sucatas, que foram retidos nas unidades da PRF BA localizadas em Vitória da Conquista, Poções e Divisa. As ofertas ocorrerão, somente, na modalidade on-line (internet) a partir das 09h do dia 15 de julho e se encerrará às 14h do dia 16/07/2021, através do site (https://www.batistaregisleiloes.com.br).

Dentre os 829 lotes que serão leiloados, muitos têm condições de rodar e poderão ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas. Já os classificados como sucatas (reaproveitamento de peças e partes metálicas) só poderão participar pessoas jurídicas que deverão ter registro válido de empresa de desmontagem perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal em que atuar.

O lote mais caro do leilão é um automóvel Chevrolet/Spin, ano 2015, na cor prata, com lance mínimo de R$ 28.726,80. Já o segundo mais caro trata-se de um Fiat/Argo Drive, ano 2018, cor preta, que tem lance inicial de R$ 26.793,00. Já entre os veículos de duas rodas, o lote mais caro é uma motocicleta Honda/CB 500, ano 2020, cor vermelha, com valor inicial de R$16.348,80 O edital 14/2021 do tipo maior lance ofertado, visa arrematação de veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título, que se encontram nos pátios administrados pela Regional do estado da Bahia. Informações: PRF

