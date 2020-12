PRF Recupera carga de Bois roubados

Dois homens foram detidos enquanto transportavam um caminhão com uma carga de 21 bois de uma raça europeia, que tinham sido furtados de uma fazenda na cidade de Medeiros Neto, no sul da Bahia. O caso aconteceu no sábado (5), na estrada que liga Teixeira de Freitas a Eunápolis. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o veículo e, na fiscalização, constatou que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de apresentar informações no documento diferentes da carga que transportava e uma falsa Guia de Transporte de Animal. Junto com o caminhão, viajava uma caminhonete, que também foi parada na abordagem.

Segundo a PRF, os ocupantes dos dois veículos informaram aos agentes que receberam a carga por conta do transbordo de outro caminhão que estava com o gado, mas havia quebrado nas imediações de Teixeira de Freitas. De acordo com a polícia, os homens disseram não saber a origem da carga. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o proprietário do gado confirmou ser dono dos animais, e afirmou ter sido vítima de furto na noite anterior. Os ocupantes dos dois veículos foram ouvidos pela autoridade, responsável pela adoção das medidas cabíveis. Informações: PRF

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários