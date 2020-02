PRF recupera D20 carregada de Bananas tomada de assalto

A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois suspeitos de praticarem assalto e recuperou um veículo roubado. A ação aconteceu na tarde desta quinta-feira (27), em perímetro urbano do município de Feira de Santana, distante 116 quilômetros de Salvador.

A ocorrência teve início quando a PRF recebeu uma denúncia de assalto a caminhonete GM/D20 Conquest, com placas de Presidente Tancredo Neves (BA). O proprietário do veículo informou que o roubo havia ocorrido em Cruz das Almas e que o sinal do equipamento de rastreamento apontava para um local próximo ao anel de contorno em Feira de Santana. Ele disse ainda que foi rendido por dois homens, um deles munido de arma de fogo que tomou a direção da D20 e fugiu.

Os agentes federais prontamente iniciaram os procedimentos de busca, sendo a caminhonete interceptada na altura do quilômetro 516 da BR 324, com 02 ocupantes. Os suspeitos foram presos e reconhecidos pela vítima como autores do assalto. Ao vistoriar o compartimento de carga, os policiais verificaram que estava carregado com dezenas de dúzias de banana.

Em consulta ao sistema de dados da polícia, os PRFs descobriram um mandado de prisão em aberto em desfavor do passageiro. O documento foi expedido pela Comarca de Itaberaba (BA).

