PRF recupera motocicleta furtada em fiscalização na BR 116 em Manoel Vitorino

Policiais Rodoviários Federais recuperaram no Km 710 da BR 116, em Manoel Vitorino (BA), um veículo com restrição de furto. Equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT BA) realizava fiscalização da Operação Jacá com foco no combate à criminalidade, quando avistou uma moto Honda/CG 150 Fan, que estava estacionada no acostamento da via.

Dessa forma, foi realizada consulta aos sistemas policiais, momento em que foi constatado registro de furto ocorrido em setembro/2018, na capital baiana. Na sequência, foram realizadas buscas nas proximidades, mas nenhum suspeito foi localizado. Diante dos fatos, a motocicleta foi encaminhada para a Polícia Civil para o devido registro da recuperação e posterior devolução ao legítimo proprietário. Informações PRF

