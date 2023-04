PRF recupera veículo com ocorrência de furto em Jequié 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo furtado durante fiscalização de rotina no KM 677 da BR 116, na cidade de Jequié (BA).

O veículo abordado foi um VW/Voyage de cor prata. Ao realizar consulta nos sistemas de segurança, a equipe constatou que o carro havia sido furtado no dia 27/01/2023. Segundo informações, o veículo foi alugado com contrato para devolução no dia 23/11/2023, mas foi furtado mediante fraude, com o desligamento do rastreador via satélite.

O condutor do veículo foi conduzido até a Polícia Civil de Jequié. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil para que sejam tomadas as medidas cabíveis e o veículo seja devolvido ao seu proprietário legítimo.

A ação faz parte do trabalho constante da PRF na fiscalização e combate a crimes nas rodovias federais, garantindo a segurança viária e a preservação de vidas. A PRF alerta a população sobre a importância de checar a procedência de veículos antes de realizar a compra ou aluguel, a fim de evitar o envolvimento em crimes como esse. Informações e Foto: PRF

