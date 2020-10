PRF recupera veículo roubado e prende homem por receptação na BR 116 em Milagres

Por volta das 16h30 de ontem (28), policiais faziam fiscalizações no trecho e deram ordem de parada ao veículo Volvo/Fh 460, cor branca. Durante abordagem, a equipe procedeu com a identificação veicular, constatando indícios de adulteração do veículo.

Em ato contínuo, realizada verificação minuciosa dos elementos identificadores, foi constatado que tratava-se de veículo com registro de roubo.

Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado para Delegacia da Polícia Civil de Milagres/BA, juntamente com o veículo recuperado, para as devidas providências. Ele deverá responder pelo crime de receptação (art. 180 do CP). Informações: PRF

