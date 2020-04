PRF recupera veículo roubado e prende indivíduo armado na BR 116

No final da manhã de hoje (27), a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo roubado pouco tempo após o cometimento do crime. A ação foi desencadeada após a equipe policial receber a informação de que um Fiat/Palio, havia sido roubado em Riachão do Jacuípe (BA) minutos antes e havia indícios de que estaria transitando nas imediações do KM 444 da BR 116.

Imediatamente, os agentes federais se deslocaram para para averiguar a denúncia, e conseguiram interceptar o veículo. Dentro do Palio, os PRFs encontraram um revólver calibre .32 com 03 munições. Questionado pela equipe, o condutor afirmou não possuir autorização do Sistema Nacional de Armas (SINARM) para portar o material bélico. Informações e Foto: PRF

