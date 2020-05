PRF Recupera veículo tomado de assalto e casal de idosos agradece

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde deste segunda-feira (11) em Barreiras (BA), na região oeste do estado, um automóvel FIAT/ Cronos DRI que havia sido roubado em abril na capital federal.

Inicialmente, foi dada ordem de parada ao veículo com 02 ocupantes. Foram solicitados os documentos do veículo, do condutor e do passageiro, quando em uma verificação minuciosa do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), a equipe identificou indícios de falsificação.

Durante a fiscalização no automóvel e a partir de identificação do motor, os policiais rodoviários federais chegaram à placa original do carro, que havia sido roubado durante um assalto a mão armada no último dia 18 de abril, em Brasília (DF). O Cronos transitava com placas trocadas para tentar ludibriar fiscalizações da polícia.

Questionado, os ocupantes do veículo (pai e filho) informaram desconhecer às irregularidades apresentadas. Informaram que o carro foi comprado em Goiânia (GO), mediante entrada de 18.000 reais e mais 36 parcelas de 1.012 reais.

O carro pertence a um morador de Brasília que compareceu ao posto da PRF para reaver seu veículo. Na ocasião, ele narrou que foi rendido por assaltantes armados em sua residência.

Ele ficou extremamente grato com a atitude da equipe de policiais e gravou um vídeo em agradecimento aos cuidados dispensados na condução do ocorrido. “Ficamos muito gratos à PRF. Estou emocionado até agora. Cheguei a chorar. Deus colocou vocês aqui para parar esse carro. O carro não tinha seguro. Agradeço a Polícia Rodoviária Federal na Bahia por recuperar esse carro, senão eu não iria vê mais nunca esse carro.” Informações e Foto: PRF

